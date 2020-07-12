"Краще не забивай, чорна п**да": Заха погрожували з елементами расизму

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха отримав погрози на расистському ґрунтті напередодні матчу проти Астон Вілли.

Вранці, напередодні поєдинку з Астон Віллою, Заха отримав расистські погрози з боку фаната "вілланів" та оприлюднив їх у своєму твіттері.

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"Тобі краще не забивати завтра, чорна п**да. Інакше я прийду до тебе додому в костюмі привида", – написав фанат в приватні повідомлення гравцю. Окрім цього, вболівальник відправив два зображення, на одному з яких члени Ку-клукс-клану оточили темношкіру людину, яка стоїть на коліні.

До слова, Заха провів у поточному сезоні 35 поєдинків, записавши до свого активу 4 голи та 5 асистів. Додамо, що Астон Вілла з 28 пунктами перебуває в зоні вильоту, і команді необхідно набирати максимум очок, аби залишитись в АПЛ.

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