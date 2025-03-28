"Ребров вирішив щосили втримати перевагу в два голи, виставивши на гру аж 5 захисників. А після матчу зробив дуже дивну заяву, мовляв, результати в турнірі Ліги націй не були дуже важливими. Якщо ж матч неважливий, то навіщо вибрав суто захисний футбол зі схемою 5−4−1?

Тренер збірної України відповів критикам після прикрого фіаско з Бельгією

Чому відмовився від атаки? Запитань більше, ніж відповідей. Україна дуже непогано зіграла два попередні матчі з Бельгією на Євро і в Лізі націй. Чому ж не можна було так само вільно й невимушено діяти і в третьому поєдинку?”

Іван Калюжний був виснажений після першої гри і тренерський штаб мав це помітити. У Генку він видавався втомленим. Не найкраще зіграли Ярмолюк та Судаков. Також не зрозуміло, чому з перших хвилин не випустили Довбика, він непогано діяв після того, як вийшов на заміну.

Краще не виходити в еліту, ніж вийти і ганьбитися. Це все одно, що учня-трієчника відправити навчатися в університет. Зрештою, не забуваймо, що ми взагалі могли опинитися у третьому за силою дивізіоні, бо були за крок від вильоту", – сказав Федорчук для Експрес.

Нагадаємо, збірна України програла команді Бельгії з загальним рахунком 4:3 за сумою двох матчів та не вийшла у елітний дивізіон Ліги націй.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи