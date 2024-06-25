"Звичайно, ми готові морально до поєдинку, але коли ти дуже гучно про щось говориш, то від цього буде ще гучніше відлуння. Краще ми будемо мовчати й робити те, що від нас залежить. Подивимося, що ми зможемо показати. Зараз я сконцентрований лише на нашій грі та на нашому результаті.

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Для збірної вихід в плей-офф – це те, що ми виконали першу місію. Для країни – те, що ми продовжили цю казку на кілька днів. Усі ми розуміємо, що зараз нелегкі часи, Україна у стані війни. Для людей кожна така подія важить дуже багато.

Насамперед я хочу подякувати громадянам Бельгії, оскільки в мене зараз багато хороших моментів у цій країні. Це стосується школи, дітей, магазинів – усі добре ставляться до мене. Але завтра моя родина буде підтримувати Україну", – цитує Сидорчука пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що матч між Україною та Бельгією відбудеться 26 червня. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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