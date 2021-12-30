"Краще грати на виїзді": президент Вереса пояснив, чому його клубу не вигідно проводити домашні матчі Кубка України
Президент Вереса Іван Надеїн поділився думками щодо можливого місця проведення матчу Кубка України проти Зорі.
"Потрібно визначити, де пройде цей матч. Команди, у яких стадіони не 3-ї та 4-ї категорії, не можуть грати вдома. Ми проведемо чвертьфінал вдома, але к Млинові зіграти не зможемо. Потрібно шукати стадіон, хто нам зможе дати притулок.
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Навіть якщо виберемо Луцьк, або Київ, або Львів, або Тернопіль – чи зможе нас прийняти цей стадіон в березні? Тому що стадіон потрібно готувати, включати підігрів, швидше за все.
Так складається, що Перша ліга завжди в Кубку грає вдома, але в Першій лізі немає стадіонів такого класу. Тому є невизначеність. Або давайте вже догравати до фіналу вдома... Ми з Першої ліги, у нас немає стадіону потрібної категорії. Нам вже краще грати на виїзді, щоб не думати, де проводити матч", – поділився Надеїн у коментарі клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, Верес протистоятиме Зорі у рамках 1/8 фіналу Кубка України, проте має проблеми зі стадіоном, оскільки він не відповідає вимогам змагання.
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