"Потрібно визначити, де пройде цей матч. Команди, у яких стадіони не 3-ї та 4-ї категорії, не можуть грати вдома. Ми проведемо чвертьфінал вдома, але к Млинові зіграти не зможемо. Потрібно шукати стадіон, хто нам зможе дати притулок.

Верес – Зоря: поєдинок 1/8 фіналу Кубка України може пройти у Львові

Навіть якщо виберемо Луцьк, або Київ, або Львів, або Тернопіль – чи зможе нас прийняти цей стадіон в березні? Тому що стадіон потрібно готувати, включати підігрів, швидше за все.

Так складається, що Перша ліга завжди в Кубку грає вдома, але в Першій лізі немає стадіонів такого класу. Тому є невизначеність. Або давайте вже догравати до фіналу вдома... Ми з Першої ліги, у нас немає стадіону потрібної категорії. Нам вже краще грати на виїзді, щоб не думати, де проводити матч", – поділився Надеїн у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Верес протистоятиме Зорі у рамках 1/8 фіналу Кубка України, проте має проблеми зі стадіоном, оскільки він не відповідає вимогам змагання.

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