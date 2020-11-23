"Я здав більше 50-ти тестів і я не знаю, перехворів я чи ні. Тест на антитіла я здавав і їх у мене немає. Я вже з такої ситуації дивлюся, що краще було б уже перехворіти.

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Я дуже обережний. Я сиджу вдома на самоізоляції, здав ще один негативний тест. Сподіваюся, скоро повернуся до дітей", – поділився Шевченко в інтерв'ю Великому футболу.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу в збірній України було скасовано матч Ліги націй проти Швейцарії. Втім, після повернення "синьо-жовті" здали негативні тести на коронавірус.

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