"Зіграв там 18 матчів за пів року. Якщо чесно, напевно, що Вентспілс – єдиний клуб, який запам’ятався мені не з гарного боку, краще я б залишився в Україні.

Чвертьфіналіст Кубка України забракував екс-зірку клубів УПЛ – відома причина

Покликали мене у Латвію, казали, що в мені є зацікавленість, команда з завданнями, будемо боротися за призові місця. Я подивився – наче дійсно непоганий клуб, нещодавно грав у єврокубках. Думаю, чому б не спробувати себе? Тим більше, якихось гарних варіантів на той час не було.

Поїхав, скажемо так – за свої гроші пожив пів року у Латвії, зарплату не отримував і вже влітку повернувся в Україну, не дуже гарний період для мене. Не знаю, чому не платили. Так сталося, президент не вважав за потрібне.

Теж нічого позитивного (в ігровому плані). Детально не пам’ятаю, але скоріше за все, дві перемоги, дві нічиї, все інше – програли. Не надто позитивне враження від цього періоду в кар’єрі, може, навіть втратив щось, таке можу сказати лише про Латвію", – сказав Синиця в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Олег Синиця виступав за Вентспілс у 2021 році, всього провів за цей клуб 18 матчів, після чого перейшов у першоліговий Агробізнес.

"Ребров зависав у повітрі, як Джордан": сенсаційно вивів Лівий Берег в УПЛ, забив Шахтарю Невіо Скали, грав до 39