"Спадщина – це остання з моїх думок зараз. Краще б я голодував усе життя, ніж це горе. Ми всі, його діти, були зібрані навколо батька. Сьогодні ситуація настільки заплутана, що я не можу дозволити собі говорити зайве. Крім того, триває розслідування.

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У Аргентині виходить багато помилкових версій про його родину. Я поважаю певний вид боротьби за свої права, але ви повинні робити це по-людськи. Коли ви виходите на кладовище зі своїм адвокатом та пресою, щоб попросити ексгумацію тіла через 48 годин після смерті людини – це відстій. Я цього не приймаю. Я поважаю людей, які діють за правильними процедурами. Я завжди говорив, що якщо вони є моїми братами, то всіх їх приймуть з розпростертими обіймами. Але ви не можете вести війну, бо мого батька вже немає. Він не може захистити своє ім'я", – наводить слова Марадони-молодшого Football Italia.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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