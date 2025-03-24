Капітан збірної України Микола Матвієнко поділився емоціями після поразки від Бельгії у другому матчі плей-оф Ліги націй (0:3).

– Які у вас емоції після матчу як у капітана?

– Спустошення. Не той результат, не та гра, яку ми хотіли. Все пішло не так, як планували.

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– Коли хлопці відчули, що щось іде не за планом?

– Важко назвати конкретний момент. Чого не вистачало? Не хочеться зараз після гри шукати винного. Подивимося відео, розберемо. Погана гра.

– Було багато моментів, але суперник дотискав.

– Мені здається, що краще було б, якби ми пропустили раніше і швидше увімкнулися в гру. А коли пропустили так пізно, вже намагалися втримати результат, але пропустили ще. Це футбол, що тут вдієш?

– Ми залишилися в дивізіоні B. Це якось впливає на гравців, чи все ж таки хотілося піднятися вище? Там все ж таки суперники сильніші.

– Звичайно, хотілося, ніхто не хоче виходити на гру та програвати. Ми нічого не втратили. У наступному сезоні Ліги націй так само битимемося, щоб перейти в дивізіон A.

– Вся небезпека в цьому матчі йшла з правого флангу. Здавалося, що Зінченку потрібна була допомога.

– Усім потрібна була допомога. Як я сказав, не будемо шукати винного, сьогодні всім було дуже важко. Не та гра, яку ми хотіли бачити, – сказав Матвієнко у ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:4 за підсумками двох матчів. Наступний сезон Ліги націй "синьо-жовті" проведуть у Дивізіоні B. Бельгія святкує не лише перемогу, а й збереження місця в еліті турніру.

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