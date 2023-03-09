"Це грає роль у тому, що кошти, за які його купили... Буде критика від преси за ці кошти. Кожен його гол буде цю критику гасити. Йому потрібно просто спокійно до цього всього ставитися та робити свою справу.

"Мудрик принесе користь Челсі": Маркевич зізнався, яку пораду дав екс-вінгеру Шахтаря

Що він працює, хоче розвиватися – ви всі прекрасно знаєте та бачите. Він переборе все це. Але, як на мене, то краще б він потрапив до Артети", – розповів Ротань в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик взимку мав змогу перейти в Арсенал, але вибрав Челсі. Українець зіграв лише в 6 матчах за "синіх" в цьому сезоні. Наразі він не потрапляє до основного складу.

Челсі пробив удачу Борусії Д і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого склався пазл Поттера