Красень-гол Цітаішвілі у відеоогляді матчу Рух – Ворскла – 1:1
21:50 - Читать на русском
Рух приймав Ворсклу в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Рух отримав можливість вийти вперед вже на старті зустрічі і успішно ним скористався, Климчук холоднокровно реалізував пенальті.
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Ворскла достойно відповіла зусиллями Цітаішвілі. Хавбек Динамо сольно прорвався у штрафний майданчик господарів та потужно пробив під ближню стійку без шансів для голкіпера.
Після 14-ти турів чемпіонату України Ворскла розташувалась на 5-й сходинці, Рух залишається біля зони вильоту – 13-й.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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