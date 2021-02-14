Рух приймав Ворсклу в рамках 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Рух отримав можливість вийти вперед вже на старті зустрічі і успішно ним скористався, Климчук холоднокровно реалізував пенальті.

Рух у напруженому матчі втратив перемогу над Ворсклою – Цітаішвілі голом дебютував за полтавців

Ворскла достойно відповіла зусиллями Цітаішвілі. Хавбек Динамо сольно прорвався у штрафний майданчик господарів та потужно пробив під ближню стійку без шансів для голкіпера.

Після 14-ти турів чемпіонату України Ворскла розташувалась на 5-й сходинці, Рух залишається біля зони вильоту – 13-й.

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