Рух зумів переграти Минай у поєдинку 21-го туру Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Львів'яни та закарпатці у першій 45-хвилинці мали обмаль гострих моментів. Вже по перерві Рух зумів забити двічі. Красиве взяття воріт вдалось Кухаруку – Андрій після кількох рикошетів зловив м'яч та зовнішньою стороною пробив по центру. А от Данило Кондраков холоднокровно реалізував 11-метровий.

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль

Матч запам'ятається легіонеру Миная Багайоко. Сіяка з'явився на полі на 24 хвилині, замінивши травмованого Лопирьонка. У дебютному для себе поєдинку УПЛ малієць заробив дві жовтих та був вилучений на останніх секундах. У підсумку Рух покинув останню сходинку турнірної таблиці та розташувався дванадцятим. Місце львів'ян на дні посів Минай.