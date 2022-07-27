Другий поєдинок мадридського Реала в американському турне завершився нічиєю. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Амеріка несподівано відкрила рахунок у зустрічі, вже на 5 хвилині вразивши ворота Андрія Луніна, який провів повний матч. Бензема відповів красивим ударом, а Азар реалізував пенальті й вивів "бланкос" вперед.

Лунін провів повний матч за Реал: два пропущені голи, курйоз із пенальті після фолу гравця Шахтаря та унікальність

Втім, втримати перемогу підопічним Анчелотті не вдалось. Тобіас збив у власному штрафному суперника й рефері вказав на позначку. Лунін пенальті парирував, але з грубим порушенням правил. Візаві українця з другої спроби забив. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.