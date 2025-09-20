Крапивцов отримує найменшу зарплату в Жироні, Циганков і Ванат – поза топ-5
Стали відомі зарплати українців Владислава Крапивцова, Владислава Ваната та Віктора Циганкова у Жироні.
Портал Capology оприлюднив інформацію про зарплати футболістів Жирони, серед яких нині виступає одразу троє українців.
За даними джерела, вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната оцінили на рівні 2,7 мільйона євро на рік кожному. Обидва українці не потрапили навіть у топ-5 найбільш оплачуваних гравців каталонського клубу.
Найменше серед усіх футболістів Жирони заробляє український воротар Владислав Крапивцов – його річна зарплата складає 240 тисяч євро.
ТОП-5 Жирони по заробітній платні:
1. Аксель Вітсель - 4,16 мільйони євро
2. Давід Лопес - 3,75 мільйони євро
3-4. Дейлі Блінд - 3,33 мільйони євро
3-4. Домінік Ліваковіч - 3,33 мільйони євро
5. Донні ван де Беек - 3,13 мільйони євро
