Портал Capology оприлюднив інформацію про зарплати футболістів Жирони, серед яких нині виступає одразу троє українців.

Циганков ризикує пропустити черговий матч Ла Ліги – Мічел оцінив стан українця

За даними джерела, вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната оцінили на рівні 2,7 мільйона євро на рік кожному. Обидва українці не потрапили навіть у топ-5 найбільш оплачуваних гравців каталонського клубу.

Найменше серед усіх футболістів Жирони заробляє український воротар Владислав Крапивцов – його річна зарплата складає 240 тисяч євро.

ТОП-5 Жирони по заробітній платні:

1. Аксель Вітсель - 4,16 мільйони євро

2. Давід Лопес - 3,75 мільйони євро

3-4. Дейлі Блінд - 3,33 мільйони євро

3-4. Домінік Ліваковіч - 3,33 мільйони євро

5. Донні ван де Беек - 3,13 мільйони євро

Ваната тепер просять врятувати Жирону – зірка Манчестер Сіті у захваті від дебюту українця