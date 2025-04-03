Крапивцов отримав вердикт від відомого іспанського журналіста після дебюту за Жирону – українець пропустив двічі (ВІДЕО)
Український воротар Владислав Крапивцов нарешті провів перший офіційний матч за каталонську команду.
Напередодні Жирона у півфіналі Кубка Каталонії оформила камбек з Андоррою (3:2), відігравшись після 0:2, і вийшла у фінал турніру.
Крапивцов дебютував за Жирону – українець долучився до камбеку з 0:2
Вперше за "біло-червоних" зіграв український воротар Владислав Крапивцов. 19-річний кіпер пройшов повноцінне бойове хрещення, ще до середини тайму пропустивши два голи.
На 9-й хвилині матчу Пенья поцілив під дальню стійку з району одинацятиметрової позначки без шансів для нашого земляка.
А в середині тайму Леон буквально "розстріляв" Владислава з близької відстані, поціливши у лівий кут.
Попри два пропущених голи, Крапивцов отримав хороші відгуки. Зокрема, відомий журналіст Ніл Сола на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер) відвісив комплімент молодому кіперу, написавши: "Хороший воротар. Ми в нього віримо".
Нагадаємо, у фіналі Кубка Каталонії Жирона зіграє проти Еспаньйола.
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