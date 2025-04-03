Український воротар Владислав Крапивцов нарешті провів перший офіційний матч за каталонську команду.

Напередодні Жирона у півфіналі Кубка Каталонії оформила камбек з Андоррою (3:2), відігравшись після 0:2, і вийшла у фінал турніру.

Крапивцов дебютував за Жирону – українець долучився до камбеку з 0:2

Вперше за "біло-червоних" зіграв український воротар Владислав Крапивцов. 19-річний кіпер пройшов повноцінне бойове хрещення, ще до середини тайму пропустивши два голи.

На 9-й хвилині матчу Пенья поцілив під дальню стійку з району одинацятиметрової позначки без шансів для нашого земляка.

А в середині тайму Леон буквально "розстріляв" Владислава з близької відстані, поціливши у лівий кут.

️ GOOOOOL!



L'Andorra amplia el seu avantatge! Lautaro de León aprofita l'errada en la sortida de la pilota i no falla!



️ @fcandorra @GironaFC



https://t.co/JRnkRKrXIH pic.twitter.com/7ZXndEVKSH — Esport3 (@esport3) April 2, 2025

Попри два пропущених голи, Крапивцов отримав хороші відгуки. Зокрема, відомий журналіст Ніл Сола на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер) відвісив комплімент молодому кіперу, написавши: "Хороший воротар. Ми в нього віримо".

Нагадаємо, у фіналі Кубка Каталонії Жирона зіграє проти Еспаньйола.

Bon porter Vladyslav Krapyvtsov. Hi creiem. — Nil Solà (@Nilsola10) April 2, 2025

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді