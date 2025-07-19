Жирона активно працює над формуванням складу на новий сезон і вже визначилася з ієрархією серед воротарів.

Головний тренер Мічел не бачить потреби у посиленні цієї позиції, повністю довіряючи чинним гравцям, повідомляє AS.

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Першим номером залишається аргентинець Пауло Гассаніга, який стабільно виконував свою роль у минулому сезоні. Його дублером стане 20-річний українець Владислав Крапивцов.

У клубі переконані, що воротар має великий потенціал і здатен поступово інтегруватися в основний склад. У разі потреби саме він вийде на заміну.

До слова, у минулому сезоні Владислав Крапивцов провів два поєдинки за Жирону, в яких пропустив 7 голів. Контракт українця з клубом розрахований до 2029 року.

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