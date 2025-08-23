Наставник Жирони Мічел Санчес перед матчем з Вільяреалом у другому турі Ла Ліги прокоментував поточний стан справ команди.

"Я абсолютно впевнений у Гассанізі, Крапивцові та Хуані Карлосі. Ми не шукаємо воротарів, задоволені тими, хто в нас є. Коли ви робите багато змін, вам потрібна організаційна робота, щоб зібрати нові частини докупи. Зміни не зроблять нас слабшими. Трансферне вікно відкрите, гравець, який сьогодні з нами, може піти завтра. Такі правила, і ми повинні грати за ними.

Ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше бути на 100% готовими, як команда. Якщо гравці підуть, нам доведеться будувати команду заново. Я не хочу, щоб це сталося, як минулого року. Щоразу, коли гравець йде, ми намагаємося запросити іншого, який може зробити нас сильнішими", – цитує Мічела Санчеса офіційний сайт Жирони.

Нагадаємо, що в минулому поєдинку Жирони проти Райо Вальєкано був вилучений голкіпер команди Пауло Гассаніга, тому очікується поява українського голкіпера Владислава Крапивцова в зустрічі проти Вільяреала. Зазначимо, що матч Жирони відбудеться 24 серпня, початок поєдинку о 20:30.

