Воротар молодіжної збірної України Владислав Крапивцов провів свою першу гру за іспанський клуб.

Кубок Каталонії. Півфінал

Андорра – Жирона – 2:3

Голи: Пенья, 9, Леон, 33 Камара, 44, Торрас, 57, (аг.), Аранго, 90+3

19-річний українець вперше зіграв за Жирону та допоміг команді пройти у фінал Кубка Каталонії. У півфіналі "червоно-білі" здолали Андорру.

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Матч почався невдало для гостей, Крапивцов пропустив два голи, проте Жирона спромоглася здійснити вражаючий камбек та здобути перемогу у компенсований час.

У фіналі турніру команда Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова зіграє проти Еспаньйола. Варто відзначити, що в Кубку Каталонії головний тренер Жирони Мічел задіює переважно молодих та резервних гравців.

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