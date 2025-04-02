Крапивцов дебютував за Жирону – українець долучився до камбеку з 0:2
Воротар молодіжної збірної України Владислав Крапивцов провів свою першу гру за іспанський клуб.
Кубок Каталонії. Півфінал
Андорра – Жирона – 2:3
Голи: Пенья, 9, Леон, 33 Камара, 44, Торрас, 57, (аг.), Аранго, 90+3
19-річний українець вперше зіграв за Жирону та допоміг команді пройти у фінал Кубка Каталонії. У півфіналі "червоно-білі" здолали Андорру.
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Матч почався невдало для гостей, Крапивцов пропустив два голи, проте Жирона спромоглася здійснити вражаючий камбек та здобути перемогу у компенсований час.
У фіналі турніру команда Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова зіграє проти Еспаньйола. Варто відзначити, що в Кубку Каталонії головний тренер Жирони Мічел задіює переважно молодих та резервних гравців.
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