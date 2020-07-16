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Краковія сама обрала покарання за договірні матчі – там грає українець Дитятьєв

16:41 - Читать на русском
Краковія сама обрала покарання за договірні матчі – там грає українець Дитятьєв
Олексій Дитятьєв у Краковії / фото із соцмереж

Польська Краковія звинувачується в організації договірних матчів. Клуб готовий співпрацювати з органами влади.

Краковія вже надіслала звернення у Польський футбольний союз (PZPN), запропонувавши варіанти санкцій, повідомляє sport.pl з посиланням на Interia.

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За інформацією джерела, Краковія готова заплатити штраф у розмірі одного мільйона злотих і розпочати наступний чемпіонат, маючи мінус 5 очок. Очікується, що PZPN пристане на таку пропозицію. Зазначається, що клуб відповідає за "системну роботу з арбітрами" ще у сезоні-2003/04. Офіційне рішення має бути ухвалене 24 липня.

Додамо, що у нинішньому сезоні Краковія, за яку виступає українець Олексій Дитятьєв, за два тури до завершення чемпіонату посідає шосте місце у турнірній таблиці, а також пробилася до фіналу Кубка Польщі.

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Теги
Світ Олексій Олексій Дитятьєв Договірні матчі Краковія Краковія Польща Українці за кордоном
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