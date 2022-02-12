Як відомо, Євген Коноплянка у п'ятницю, 11 лютого, підписав контракт з Краковією. Українець виступатиме за польський клуб до кінця сезону з можливістю продовження угоди ще на рік.

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"Смугасті" одразу ж вирішили презентувати свого зіркового новачка. Посприяв цьому домашній матч Есктракляси з гданською Лехією. 32-річний півзахисник вийшов на поле перед початком поєдинку, сказав декілька слів уболівальникам, попозував для ЗМІ і пройшов так зване коло пошани стадіоном. Під час променаду українець кинув кілька футболок зі своїм прізвищем на трибуни уболівальникам і поаплодував фанам Краковії.

Нагадаємо, Краковія після 21-го туру йде у турнірній таблиці польської Екстракляси восьмою, маючи у своєму активі 30 очок.

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