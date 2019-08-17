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Краковія поступилась Шльонску в драматичному матчі – Дитятьєв відзначився асистом

18:31 32 Читать на русском
Краковія поступилась Шльонску в драматичному матчі – Дитятьєв відзначився асистом
Шльонск – Краковія – 2:1 / твіттер ФК Краковія

В матчі 5-го туру польської Екстракляси Краковія з Дитятьєвим у складі на останніх хвилинах програла Шльонску.

Чемпіонат Польщі 2019/20, 5-й тур

Шльонск – Краковія – 2:1

Голи: Піх, 30, Чолевіяк, 87 – Рубіо, 71

Шльонск вдома мінімально переграв Краковію Дитятьєва. В першому таймі Піх відкрив рахунок в матчі, але в другій половині Рубіо відзначився красивим ударом в падінні після скидки українського захисника. Але крапку в матчі поставив Чолевіяк, який на 87-ій хвилині матчу приніс перемогу господарям.

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Завдяки цій перемозі Шльонск набрав 13 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю, Краковія Дитятьєва з 7 пунктами розташувалась на 5 сходинці.

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Українці за кордоном Шльонск Шльонск Відеоновини Краковія Краковія Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв
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