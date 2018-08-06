Краковія Дитятьєва розійшлась миром з Аркою Богданова

Матч польської Екстракляси Краковія – Арка закінчився внічию 0:0, у складі обох команд на поле вийшли українці.

У матчі 3-го туру польської Екстракляси Краковія приймала Арку.

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв з'явився у стартовому складі, як і його опонент, півзахисник Арки Андрій Богданов.

За весь матч команди так і не спромоглись відкрити рахунок, у підсумку, безгольова нічия 0:0.

Арка Богданова перемогла Легію та здобула Суперкубок Польщі – українець перетворився з антигероя на героя

Варто відзначити, що Дитятьєв провів на полі весь матч, а Богданов був замінений на 83-й хвилині.

Після 3-х турів Арка і Краковія знаходяться внизу турнірної таблиці на 13 і 15 місці відповідно.

Чемпіонат Польщі, 3 тур

Краковія – Арка – 0:0

Ярмоленко коштує, як Мхітарян і зірки МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: ціни українців у Fantasy АПЛ і Бундесліги