Краковія Дитятьєва розійшлась миром з Аркою Богданова

Матч польської Екстракляси Краковія – Арка закінчився внічию 0:0, у складі обох команд на поле вийшли українці.
У матчі 3-го туру польської Екстракляси Краковія приймала Арку.
Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв з'явився у стартовому складі, як і його опонент, півзахисник Арки Андрій Богданов.
За весь матч команди так і не спромоглись відкрити рахунок, у підсумку, безгольова нічия 0:0.
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Варто відзначити, що Дитятьєв провів на полі весь матч, а Богданов був замінений на 83-й хвилині.
Після 3-х турів Арка і Краковія знаходяться внизу турнірної таблиці на 13 і 15 місці відповідно.
Чемпіонат Польщі, 3 тур
Краковія – Арка – 0:0
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