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Краковія Дитятьєва переграла Погонь – команда українця є найкращою в останніх трьох турах Екстракляси

15 грудня 22:41 42 Читать на русском
Краковія Дитятьєва переграла Погонь – команда українця є найкращою в останніх трьох турах Екстракляси
Олексій Дитятьєв / Краковія

Український захисник Олексій Дитятьєв проводить зі своїм колективом вдалий відрізок у чемпіонаті Польщі.

Краковія мінімально здолала Погонь у 19 турі Екстракляси з рахунком 2:1. Ця перемога стала третьою поспіль для "смугастих" у чемпіонаті. Всі три вікторії вони здобули з Олексієм Дитятьєвим у центрі захисту. У звітному поєдинку українець відзначився жовтою карткою.

Що цікаво, жодна інша команда не має на цей момент серії з трьох перемог в Екстраклясі. У понеділок в заключному матчі туру Медзь може повторити таке досягнення Краковії, однак команда Антона Каніболоцького зустрічається з лідером першості Лехією.

Краковія посідає 11 місце в турнірній таблиці польського чемпіонату.

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Теги
Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія Польща Українці за кордоном
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