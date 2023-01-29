Керівництво "нерадзуррі" серйозно прорахувалося. Їм так і не вдалося переконати Мілана Шкріняра підписати новий контракт. Словак, який влітку стане вільним агентом, вже домовився про перехід в ПСЖ.

Лідер Інтера вже підписав контракт з ПСЖ – міланці змирилися з безкоштовною втратою

Парижани готові заплатити символічну компенсацію, щоб не чекати до завершення сезону, а забрати Шкріняра вже в січні. Інтер відхилив першу пропозицію на 10 мільйонів євро, але почав активно шукати заміну. Це дасть можливість таки домовитися з ПСЖ про зимовий трансфер і отримати бодай якісь гроші.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, у списку Інтера опинилося два гравці – Тьягу Джало із Лілля та Віктор Лінделеф, який не має стабільного місця у складі Манчестер Юнайтед. У обох випадках є перешкоди. Паулу Фонсека не хоче відпускати одного з лідерів посеред сезону, а щодо шведа клуби не можуть узгодити формулу. Інтер хоче орендувати гравця, а МЮ наполягає на повноцінному трансфері.

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