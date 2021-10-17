"Зараз точно 15 осіб заражених в клубі. В останні 2 дні ще 5 нових випадків. Думаю, всього близько 20 осіб захворіло в клубі. Щодо вакцинації у нас була дискусія. Розумієте, що змусити нікого неможливо. Але ми стимулювали людей, просили. В академії майже всі вакциновані, там все в порядку.

Рух оголосив, що призупиняє тренувальний процес

Шахтар перед Олександрією провів вакцинацію. Усі бачили, як команда виглядає. Був страх, що команда буде млявою. А у нас ситуація така, що в кожному матчі потрібно брати очки. Тому домовилися з футболістами, що в кінці року в обов'язковому порядку будемо вакцинуватися.

Я сам дуже скептично ставився до коронавірусу. Вважав його штучним, що це щось далеке. Але я сам особисто відчув всю "красу" цієї хвороби. Я і матір втратив, батько і сестра були в реанімації. Я багато надивився. Футбол – це добре. Грати потрібно, але повинні розуміти, що людське життя важливіше.

"Якщо нас обманюють – це кримінальна стаття і в'язниця": Поворознюк – про коронавірус у Русі

Поворознюк живе в демократичній країні. Він може говорити все що завгодно, це його право. Радий, що у нього в родині не було нещасних випадків. Дай Боже, щоб їх ця біда обійшла стороною. Тому можу йому лише позаздрити і побажати здоров'я рідним і команді. Якщо він вважає, що футболісти Руха здорові, може приїхати і поспілкуватися з ними. Які проблеми?" – сказав Козловський в ефірі програми Великий футбол.