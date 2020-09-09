Президент Руха Григорій Козловський вважає, що варто ізолювати хворих гравців і проводити матчі за планом з наявними футболістами.

"Потрібно якось ухвалити рішення і не переносити матчі УПЛ. Є резервні команди, тому потрібно грати тими складами, які є. Тому що з цими перенесеннями ми чемпіонат не дограємо.

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Є у нас команди, яким грати в єврокубках, є збірна, є графіки. Не можна постійно переносити матчі. І моя пропозиція – не переносити матчі. В іншому випадку, так можна вічно грати сезон", – заявив Козловський для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у львівському клубі повідомили про 5 позитивних тестів на коронавірус, через що УПЛ вирішила перенести матч другого туру проти Шахтаря на 23 вересня.

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