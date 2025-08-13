Засновник Руха Григорій Козловський б'є на сполох після двох поразок Динамо (0:1; 0:2) від Пафоса у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

"Потрібні термінові реформи в УПЛ! Повторюю – термінові та радикальні! Так більше існувати не можна! Україна – футбольна країна! Тому потрібно негайно робити реорганізацію УПЛ! Бо завтра вже може бути пізно! Вірю, що це реально! Все буде Україна!" – написав Козловський у коментарях під публікацією Брутального футболу.

Нагадаємо, Україна вперше за 20 років не матиме жодного представника у основному/груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє таке фіаско траплялось у кампанії 2005/06. Тоді у кваліфікації Шахтар програв Інтеру, а Динамо – швейцарському Туну.

