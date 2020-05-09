Козловський уп'яте став батьком

У сім'ї Григорія Козловського сталась радісна подія.

Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський вчергове став батьком, повідомляє офіційний сайт львівської команди.

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Дружина Козловського – відома співачка Юлія Думанська – народила йому сина. Хлопчика назвали Яремою. До слова, у президента Руха вже є четверо дітей: син Святослав та три доньки – Софія, Юліана та Діана.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Козловський презентував будівництво грандіозної клубної академії з відповідною навколофутбольною інфраструктурою.

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