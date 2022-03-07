Президент Руху Григорій Козловський категорично висловився про Анатолія Тимощука, рекордсмена збірної України за кількістю проведених матчів, і йому подібних.

"Сашко Алієв завжди був нормальним хлопцем. Але він мене дуже здивував, адже він виріс, по суті, у Росії. Мене здивувало, що він справді виявився справжнім патріотом.

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Хай там інші патріоти себе покажуть, Тимощук той самий. Як то кажуть, з такими українськими гнидами і ворогів не треба. Здивували Усик та Ломаченко теж (вступили до лав тероборони, як і Алієв – прим.)", – резюмував Козловський у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, з початку війни із Росії виїхали майже всі українські футболісти. Працювати на окупанта все ж залишились мінімум двоє – Анатолій Тимощук та Іван Ордець.

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