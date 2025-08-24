Президентка Руха Юлія Думанська та засновник клубу Григорій Козловський стали батьками – у подружжя народився син Тадей, повідомляє прес-служба Руха.

Для Юлії та Григорія це третя спільна дитина, а для бізнесмена та засновника львівського клубу – шоста.

Радісною новину ще у квітні поділився сам Козловський, повідомивши, що його дружина, співачка та президентка Руха, очікує на малюка.

"Бажаємо малюкові здоров’я та усіх гараздів, а батькам – терпіння та мудрості, а також щоб синочок став для Вас опорою, надією та приносив лише позитивні емоції, і щоб у сім’ї завжди панувала злагода!" – пише прес-служба львівського клубу.

