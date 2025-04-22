Засновник львівського футбольного клубу Рух Григорій Козловський поділився радісною новиною – його дружина, співачка Юлія Думанська, вагітна. Пара очікує на народження сина. Це буде третя спільна дитина подружжя та шоста загалом для Козловського.

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Про поповнення у родині бізнесмен повідомив роликом із яскравої гендер-паті, оприлюднивши відео у соцмережах.

"Це неймовірна новина, якою хочеться поділитись із вами! У нас буде син! Це невимовне щастя! Емоції просто фантастичні! Дякую Богу та моїй коханій дружині за подарунок долі! Ми чекаємо на тебе, наш синочок!" – написав Козловський в описі до відео.

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