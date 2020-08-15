toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Козловський: Рух як Ді Капріо повз до свого Оскара і доповз

07:30 - Читать на русском
Козловський: Рух як Ді Капріо повз до свого Оскара і доповз
Рух / ФК Рух

Президент Руха Григорій Козловський прокоментував вихід своєї команди у Прем'єр-лігу.

"Шлях у 13 років – і отримати результат... це круто. Сам не вірив, що так колись буде. Ми як Ді Капріо – повзли до свого Оскара. І доповзли. Як я вже говорив, я помру, але команда буде в УПЛ. Померти не довелося. Але є і проблеми.

Рух отримав технічну перемогу в матчі проти МФК Металург і офіційно вийшов в УПЛ

Пауза між завершенням сезону Першої ліги і УПЛ – це катастрофа. Як можна за 7 днів сформувати юнацьку і молодіжні команди, а також підсилити склад? Але все буде нормально, будемо вирішувати", – цитує Козловського офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Рух за підсумками сезону посів у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і вийшов у Прем'єр-лігу. У першому турі нового сезону львів'яни зіграють на виїзді з полтавською Ворсклою.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

blog_ava
Барселона розглядає трьох кандидатів на посаду головного тренера
06:00
1688
Теги
Рух Рух УПЛ Григорій Козловський Перша ліга
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тлумак офіційно покинув Волинь
    Перша ліга — 14 серп3615 Тлумак офіційно покинув Волинь
14
год
:
12
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?