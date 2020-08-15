Козловський: Рух як Ді Капріо повз до свого Оскара і доповз

"Шлях у 13 років – і отримати результат... це круто. Сам не вірив, що так колись буде. Ми як Ді Капріо – повзли до свого Оскара. І доповзли. Як я вже говорив, я помру, але команда буде в УПЛ. Померти не довелося. Але є і проблеми.

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Пауза між завершенням сезону Першої ліги і УПЛ – це катастрофа. Як можна за 7 днів сформувати юнацьку і молодіжні команди, а також підсилити склад? Але все буде нормально, будемо вирішувати", – цитує Козловського офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Рух за підсумками сезону посів у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і вийшов у Прем'єр-лігу. У першому турі нового сезону львів'яни зіграють на виїзді з полтавською Ворсклою.

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