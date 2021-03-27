"Ми вели діалог близько трьох місяців. Окрім Труа, було ще чотири клуби, які цікавилися Миколою. Зокрема, всі знають про історію з Андерлехтом. Все ж, коли з’явилася можливість попрацювати з компанією City Football Group, яка є власником багатьох різних клубів у всьому світі, нас це дуже зацікавило.

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Звісно, що під час перемовин у нас виникали різні складнощі. Та все ж ми долали їх і знаходили компроміси. Найголовніше, що ми відчували, що сторона наших партнерів зацікавлена не лише у трансфері, а й в чомусь більшому. Плід цих перемовин – це пошук компромісів. Зараз це вилилось у підписання трансферного контракту та інших документів, які дозволять нам рухатись далі.

Фінансово, вважаю, це вигідна пропозиція для Руха. Зі зрозумілих міркувань ми її не можемо озвучувати. Але крім самої трансферної суми для Руха прописаний цілий ряд привабливих бонусів. Також в нас залишились права на отримання відсотків від майбутніх продажів Миколи. Сподіваємось, що в майбутньому для нас це буде ще успішніший трансфер у фінансовому плані.

Рух оголосив про трансфер Кухаревича у Францію

Перехід Кухаревича в Труа – це не лише бажання Руха, а й вибір самого футболіста. Ми все збалансували і разом прийшли до такого рішення. Дуже важливо, що у представників Труа є розуміння, що в їхніх руках опинився футболіст з великим потенціалом. Вони знають, як з такими гравцями потрібно працювати. Тому що City Football Group, в яку входить французький клуб, – це велика система, яка має глобальну методику роботи в різних напрямках, в різних сегментах. Дуже велику увагу вони приділяють якраз адаптації молодих гравців та їхньому розвитку. Впевнений, що опіка над Миколою буде на найвищому рівні та сприятиме його прогресу", – цитує Козловського офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, напередодні львів'яни оголосили про перехід нападника молодіжної збірної України до французького Труа – контракт з новим клубом набере чинності 1 липня цього року. Також Рух підписав контракт про співпрацю із City Football Group.

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