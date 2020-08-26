"Козловський просто добиває ці Карпати": Болотніков підтвердив спроби Руха переманити гравців "левів"

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков поскаржився на перепони з боку сусідів з Руха.

"Це теж одна з проблем – Рух дуже намагається перекупити наших футболістів. У нашій заяві до голови Львівської Асоцації футболу Олександра Шевченка ми розкажемо і про цю проблему.

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Григорій Козловський рвав на собі сорочку і розповідав, що для Карпат на все готовий. Але зараз він бачить, що Карпати на межі зникнення. І він, як якийсь такий, не хочу говорити слово "падальщик", просто добиває ці Карпати", – заявив Болотніков у ефірі ZAXID.NET.

Нагадаємо, Карпати у сезоні 2020/21 будуть виступати в Другій лізі, а Рух вперше у своїй історії гратиме в еліті українського футболу.

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