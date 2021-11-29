"Перед призначенням Кучука розмовляли майже всю ніч. Про що спілкувались? Завжди є про що поговорити, було б бажання. Теми з'являються залежно від того, яка душа розмови та співрозмовника.

Форвард Руху був прооперований – відомі терміни відновлення

Із Кучуком можна вічно говорити. Леонід – найкращий варіант для Руху? Кучук – це топ. Кожен із тренерів моєї команди – найкращий у світі.

Чому Федик не захотів залишатись у клубі? Ми маємо індивідуальні домовленості, які ми не поширюємо. Між рядками можу сказати, що це дуже близький друг. Я ні з ким не розлучаюся погано", – зазначив Козловський у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Кучук очолив Рух минулого літа, а до цього команду тренував Іван Федик. Під керівництвом білоруського фахівця львів'яни наразі посідають 11 місце, маючи 16 очок в активі.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль