"Набридло. Болить. Немає більше сили це терпіти. Повірте, я тяжко переношу ці матчі. Після Дніпра (поразка 2:3 від СК Дніпро-1 – прим. "Футбол 24") у мене пульс 127 ударів. Гру з Ворсклою я не дивився. Я випив 2 валідола, 2 корвалола. Мені 52 роки, у мене 5 дітей.

"У труні я бачив вашу дискваліфікацію": Козловський зізнався, чому зробив президентом Руха свою дружину

Повірте, дуже болить. Якщо я про це не говорю, це не означає, що цього немає. Що мені робити: мовчати й пити валідол? Бути одним з тих лохів, які цілують в дупу і бігають за преференціями? Поплисти за течією? За течією пливуть тільки трупи. Живі люди пливуть проти течії. Не хочу, це не моє.

Тепер я буду боротись до кінця. І байдуже, що буде. Хай буде, що буде. Але мовчати я більше не збираюсь. Я стану жахом для УАФ. Вони проклянуть той день, коли затіяли ці ігри", – сказав Козловський під час прес-конференції.

Нагадаємо, у понеділок, 24 жовтня, власник львівського клубу дав резонансну прес-конференцію, в якій розкритикував керівництво українського футболу. Реакції УАФ на висловлювання Григорія Козловського поки не було.

"Ракети, дрони. Який, блін, футбол?": емоційне інтерв'ю Данила Сікана – сльози, українська мова та Ліга чемпіонів