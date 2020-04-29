Козловський показав поля академії Руха – такі ж використовують англійські гранди

Президент Руха Григорій Козловський не втомлюється демонструвати принади сучасної клубної академії.

Очільник львівського клубу у черговому випуску проекту "ОБА-НА" розповів про високотехнологічні газони тренувальних полів команди.

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Кількашарове штучне поле з підігрівом здатне витримувати навантаження 30 тонн на квадратний метр і дуже ефективно поглинає вологу. Схожі технології використані на стадіонах англійських грандів – Тоттенхема та Ліверпуля. Щодня поля поливаються, щоб гравці Руха мали всі умови для швидкісного та комбінаційного футболу.

Додамо, що крім 8 повнорозмірних полів на базі будуть розташовані готель академії, СПА, тренажерні зали, гірськолижний підйомник та багато інших комунікацій.

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