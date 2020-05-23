"Козловський погодився, що має заплатити штраф": кандидат у президенти УПЛ залагодив конфлікт Руха і ПФЛ через м'ячі

Олександр Шевченко, який братиме участь в найближчих виборах президента УПЛ, повідомив про досягнення компромісу між Рухом і ПФЛ.

"Я говорив з Козловським і говорив з президентом ПФЛ Макаровим, постарався, щоб вони могли зробити кроки назустріч один одному. Пояснив Козловському, що, дійсно, це не правильно, не можна так ставитися до таких питань. У нього є свої аргументи, він також намагався щось мені пояснити. Потім я телефонував Сергію Макарову, також обговорювали цю проблему. Ми спробували досягти компромісу.

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Мені не подобається ця ситуація, тому я намагався її вирішити. Ми прийшли до того, що якийсь компроміс ми однозначно знайдемо. Козловський погодився, що він має заплатити штраф. Що він не до кінця правий був, відмовляючись грати цими м'ячами.

У Козловського вистачало невдоволення діями ПФЛ, не тільки Макарова. Але краще будь-який конфлікт закінчити компромісом, ніж він би зайшов в нікуди в нинішньому стані. Думаю, вони порозуміються. Якщо буде відновлений чемпіонат – думаю, ми зрозуміємо, до чого вони дійшли", – заявив Шевченко в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, Рух відмовлявся використовувати офіційні м'ячі Першої ліги, аргументуючи це їхньою низькою якістю.

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