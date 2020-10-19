"Наші джерела у львівському клубі розповіли, що Ігор Суркіс наполегливо просив Григорія Козловського, щоб матч Рух – Динамо відбувся не у Львові, а в Києві. На що отримав відмову.

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Версій відмови дві. Перша: Козловський хотів провести матч з глядачами у Львові і робив для цього все можливе до останнього моменту. Друга: Козловський образився на Суркіса за те, що той не передав його команді грошовий "привіт" за нічию з Шахтарем. А коли пізніше Ігор Суркіс був готовий подякувати футболістам Руха, але при цьому висунув пропозицію перенести матч до Києва, то отримав ввічливу відмову Козловського. Перша та друга версія цілком поєднуються", – сказав Денисов у ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Динамо на виїзді перемогло Рух (2:0), після чого повернулося до Києва, де прийматиме Ювентус в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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