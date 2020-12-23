"Сам дивуюся терпінню нашого менеджменту. Не знаю, як Федик все це пережив. Я читаю всі коментарі. Крім новин, які є в Україні, я завжди читаю всі сайти. Я їх читаю до кінця з усім.

Федика дратують порівняння з Нагельсманном – тренер Руху пояснив причину

Федик – дуже мудрий тренер. Так, він наймолодший тренер в УПЛ. Йому 32 роки. Він розмовляє п'ятьма мовами. Він був 5 років асистентом Кононова, 5 років працював помічником Кучука. У нього колосальний потенціал, який ще не реалізовано.

Що мене підкупило у Федику? Він розуміє філософію клубу. Він молодий, теж хоче вчитися, як і ми. Він повністю відповідає філософії клубу. Він хоче працювати з молодими, не боїться, згадайте історію з Геретою. Тому прошу вас: відчепіться від Федика. Ніякої заміни тренера у нас не буде", – сказав Козловський інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.

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