Український форвард Олег Кожушко став гравцем Пюніка, повідомляє офіційний сайт єреванської команди.

Екс-захисник Динамо став гравцем Пюніка

Деталі угоди з вірменським клубом не розголошуються. 23-річний форвард добре проявив себе на зимовому зборі Пюніка в ОАЕ, забивши у спарингах у ворота солігорського Шахтаря та московської Родіни. До слова, головним тренером Пюніка є колишній наставник Львова Єгіше Мелікян.

Нагадаємо, Кожушко – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2015 році. Згодом виступав за СК Дніпро-1. У липні 2019-го на рік перейшов у Колос на правах оренди, після чого підписав з ковалівцями повноцінну угоду. У вересні 2020-го був позичений одеському Чорноморцю, який покинув 20 січня цього року. Тransfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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