Кожушко довикликаний у збірну України U-21 замість Луньова

У складі молодіжної збірної України відбулися кадрові зміни.

Через травму розташування команди Руслана Ротаня покинув хавбек луганської Зорі Максим Луньов, – повідомляє УАФ.

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Замість нього тренерський штаб довикликав Дмитра Кожушка з Колоса. Певні проблеми зі здоров'ям є і у форварда Назарія Русина, однак він поки залишається у розташуванні збірної U-21.

Нагадаємо, 6 вересня молодіжна збірна України у Запоріжжі поступилась збірній Фінляндії з рахунком 0:2 на старті відбірного турніру чемпіонату Європи. 10 вересня підопічні Ротаня проведуть поєдинок проти Мальти.

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