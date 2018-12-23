"Кожному арбітру щось давали, це болото": екс-рефері – про підводні камені суддівства в Україні

Генеральний директор Арсенал-Київ Олександр Москаленко, який раніше працював арбітром, розповів, чому вирішив завершити кар'єру футбольного судді.

"Коли П’єрлуїджі Колліна працював в Україні, то неможливо було прийти до італійця і розповісти йому, що Москаленко хороший, а Іванов чи Петров – ні.

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Я вам скажу відверто, що всім арбітрам на всіх рівнях щось давали, пропонували і озвучували. Раніше цьому не надавали значення. Навіть ті, хто дає, кажуть, що у всьому винні арбітри. На це гидко дивитися.

Перша проблема – ті, хто дають гроші. Друга проблема – ті, хто їх бере. А в нас чомусь всю провину перекладають на інших. Були випадки, коли двоє президентів домовилися грати чесно. А тоді один виходить, а інший каже, та пішов він. Доходить до смішного, але це факт.

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Чому я залишив суддівство? Не бачив перспективи. І занадто багато негативу. Зараз все від мене залежить, а коли ти арбітр, то є багато моментів, які від тебе не залежать. Дадуть тобі матчі чи ні, піднімуть у вищу лігу чи ні, ніхто нічого не розуміє, ти говорити не можеш, щось сказав не так на зборах і сидиш місяць без ігор, інспектор не каже тобі оцінку. А потім через третіх людей дізнаєшся, що ти не так щось свиснув. Це велике болото", – передає слова Москаленка FootballHub.