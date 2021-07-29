Головний тренер Альянса Юрій Ярошенко прокоментував інформацію про припинення виступів у Першій лізі на самому початку сезону.

"Вдячний тому, що я працював в футбольному клубі Альянс. Ті умови, які ми обговорювали спочатку з президентом про кваліфікацію команди і рух вгору – ми все виконували. Кожній казці приходить кінець.

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Ніякої образи, тільки з вдячністю буду згадувати цей період часу. Люди робили дуже сильні вливання в команду, тому ми не маємо права їх засуджувати", – поділився Ярошенко в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, президент Альянса Сергій Демченко повідомив, що знімає клуб з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти. Останньою краплею в ухваленні такого рішення стало скандальне суддівство у матчі з Металістом.

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