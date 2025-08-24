Улюблене місто: Село Комиші. Це місце для мене особливе, бо саме тут я відчуваю справжній спокій.

Страва, яку могли б їсти щодня: Паста.

Річ, без якої ніколи не виходите з дому: Сумочка-бананка (Сміється).

Фільм, пісня або трек, який завжди вмикаєте в емоційні моменти: "Холодна ніч, бокал просекко".

Іноземна мова, яку хотіли б вивчити: Англійську та німецьку.

"Мене ще рефері запитав: "Будеш бити?": лідер Оболоні – про свій шедевр у ворота Руха

Запитання від журналістів, яке найбільше дратує. І яке, навпаки, тішить: Складне запитання. Немає такого одного – все залежить від емоцій після матчу.

Перша зарплатня у футболі – де, скільки і на що витратили: Нафтовик Охтирка. П'ять тисяч гривень – звичайно ж, на бутси та речі.

Найважлива дата у вашому житті: 9 квітня 2017 року – дебют на професійному рівні за ФК Нафтовик Охтирка.

Книга, яка справила найбільше враження: "Я – Златан Ібрагімовіч".

Найкурйозніший момент у матчі чи на тренуванні: Таких моментів багато, особливо на тренуваннях. Пригадати конкретний важко.

Найвеселіший партнер у клубі: Мединський і Прокопенко – вони просто топ (Сміється).

Кого з партнерів по команді ви б точно не взяли в кімнату на зборах: Та в мене таких немає, з кожним міг би жити.

Турнір, у якому мрієте зіграти, і стадіон, де хотіли б забити гол: Ліга Європи, стадіон Камп Ноу.

Футболіст, яким надихаєтесь найбільше: Неймар, Джек Гріліш.

Команда, у якій хотіли б зіграти бодай один матч: Борусія Дортмунд – тому що атмосфера трибун там неперевершена.

Найемоційніша перемога у кар’єрі та найболючіша поразка: Перемога над Динамо Київ у Кубку – це були топ-емоції. А поразка… кожна для мене болюча.

Якби могли повернутися в часі – який матч зіграли б ще раз: Ворскла – Оболонь.

Ваше головне захоплення поза футболом: Риболовля та настільний теніс.

Якби не футбол – ким могли б стати: Електромонтером (Сміється).

Ваш девіз чи улюблена цитата, яка тримає у формі: "Праця і труд усе перетруть", – сказав Суханов у коментарі YeSport.

До слова, цього сезону Суханов провів за Оболонь три матчі та вже встиг відзначитися двома забитими м’ячами.

Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва