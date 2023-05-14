Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола похвалив свою команду за перемогу над Евертоном у 36 турі АПЛ.

"Між двома матчами у півфіналі Ліги чемпіонів нам довелося провести складний матч проти Евертона, який нещодавно забив п'ять м'ячів Брайтону. З першої хвилини ми взяли гру у свої руки та провели чудовий матч.

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Нам потрібно здобути ще дві перемоги, щоб стати чемпіонами. Суперник глибоко оборонявся, а його контратаки вражають – у цьому аспекті він явно найкращий у чемпіонаті. Але ми контролювали гру, діяли терпляче та атакували вільні зони. Ґюндоґан чудово вривався в штрафний майданчик, це було дуже і дуже важливо.

Кожна перемога дає нам сили для наступної гри. Ми добре відновлюємось. Далі – домашній півфінальний матч із Реалом, що тут казати? Я сказав гравцям, щоб постаралися розслабитись і робили те, що робили протягом останніх 4-5 сезонів", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал наразі відстає від Манчестер Сіті на чотири пункти у турнірній таблиці АПЛ. У підопічних Гвардіоли є одна гра в запасі.

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