"Двоє, так скажемо, ху**осів, по-іншому назвати не можна, зайшли в жіночий туалет. Один був гравець, а інший – не знаю чи тренер, чи помічник тренера. Ми це побачили, я пішов за ним туди. Заходжу, а там була працівниця готелю.

Вона думала, що це гравець нашої команди. Попросила його забрати, після чого я відповів, що це не наш футболіст. Ми вийшли, а він каже: "Йди прибери там, я наригав". Вона починає англійською пояснювати, а він їй: "Я тебе не розумію, скажи нормальною мовою – російською". Це мене дуже "схарило". Покликав його: "Ходи, я тобі роз’ясню твоєю мовою".

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Так вийшло, що пару ударчиків він отримав. Розвернувся і втік. Після чого спустилося 5-6 осіб їхньої команди, почалися ті гойдалки. Охорона готелю стримувала, набігло багато сек’юріті. Забрали цього хлопця, він там ще "скакав".

Сіли в ліфт і почали до нас: "Все, хлопці, йдіть на**й, ми відпочиваємо, ви відпочиваєте". А цей п’яний почав нецензурні слова казати, "дебіли" там, туди-сюди. Ліфт зачинився, наша команда спустилася, і ми побігли по сходах на третій поверх. Там вже пів команди їхньої, наші прибігли. І почалося.

Пацани з Миная відразу всі були в коридорі. Були налаштовані провчити цих галімих ує**нів. Це накипіло. Дивлячись на новини, як там наші захисники страждають… Вважаю, що кожна людина з російським паспортом повинна також страждати. Тому ні в кого не було роздумів залагодити конфлікт.

Цим нелюдам не місце у світі. Футболісти, не футболісти – вони не повинні виїжджати за межі своєї під***сії. Нехай там сидять", – сказав Колесник у коментарі Профутбол.

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