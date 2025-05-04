Учора, 3 квітня, столичний клуб переграв Ешторіл з рахунком 2:1. Бенфіка здобула важливі три очки завдяки Трубіну, який на 66-й хвилині парирував пенальті.

Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство

"Ми в точці, де кожна гра – вирішальна. Ще один крок зроблено! Попереду – Ештадіо да Луж", – написав Анатолій на своїй сторінці в Іnstagram.

Варто зазначити, що 10 травня команда українського голкіпера зустрінеться зі Спортінгом – головним конкурентом у боротьбі за чемпіонство Португалії. Наразі Бенфіка очолює турнірну таблицю з 78 очками, тоді як Спортінг має 75 і гру в запасі.

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