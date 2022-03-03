"Ваше мовчання – це співучасть у масових вбивствах і руйнуваннях. Не мовчіть, говоріть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління. Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії.

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І кожен з вас буде винним і відповідальним за скоєні злочини", – цитує Палкіна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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