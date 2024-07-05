У матчі проти збірної Словенії Кріштіану Роналду тричі виконав небезпечні штрафні, які не призвели до голів. Подібне відбувається вже не вперше і стало звичкою, що викликало бурю критики на адресу форварда Аль-Насра. Бернарду став на захист КР7.

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"Ми розуміємо, чому люди критикують, це – частина наших реалій. Ось чому ми заробляємо так багато грошей і забезпечуємо краще життя нашим сім'ям і друзям. На краще чи на гірше, це наша робота. Під час Євро всі стають футбольними знавцями, кожен вважає себе тренером. Ми це приймаємо.

Пенальті? Кріштіану – людина, він був емоційний, коли не реалізував пенальті. Іноді ваші реакції не такі, якими ви їх уявляєте. Він відчував, що міг би домогтися більшого. На мій погляд, це був чудовий пенальті і чудовий сейв від Облака. Він багато плакав, так люди справляються з емоціями. Я не бачу приводу для дискусії, на відміну від людей", – цитує Бернарду Mais Futebol.

Нагадаємо, що Португалія пройшла Словенію лише в серії пенальті. В основний час зустрічі Роналду не реалізував 11-метровий, але зумів виправитися в післяматчевій серії (0:0, 3:0).

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