"Якщо дивитися на ситуацію у Шахтарі, хочу сказати – кожен наступний матч може стати останнім для Каштру. Це абсолютно нормальна ситуація. Команда не демонструє той рівень гри, якого від неї чекають.

Каштру оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

Команда поки не набирає очки. Якби Динамо обіграло Зорю, відірвалося б істотно від Шахтаря. А це може бути проблемою, якщо дивитися на календарну щільність обох команд.

Поки Каштру залишається головним тренером Шахтаря. Хоча є істотні претензії до нього і того, як грає команда, у керівництва клубу.

Керівництво вважає, що гравці, які є в складі Шахтаря, повинні прогресувати. Це досить дорогі футболісти, вони повинні показувати результат. Якщо його немає – це проблема не тільки футболістів, але і тренера", – заявив журналіст у програмі Циганик Live.

Після 5-ти турів УПЛ Шахтар розташувався на 4-й сходинці, відстаючи від Динамо на 2 очки.

"Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї